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Политика За рубежом
(2005) | Фото: www.mn.ru

Американский сенат утвердил экс-посла США в России на посту директора ЦРУ

Сенат США утвердил на посту директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса, одного из самых опытных и профессиональных дипломатов страны. Утверждение было единогласным, что свидетельствует об авторитете экс-посла США в России как у демократов, так и у республиканцев, пишет Washington Post.

Ранее на этой неделе ЦРУ опубликовало рассекреченный доклад, в котором описывались "усилия" России по вмешательству в предвыборную гонку в США в 2020 году, якобы, с целью нанести ущерб кампании Джо Байдена.

По версии издания, Россия будет не единственной проблемой Бернса на новом посту. "ЦРУ также столкнется с растущими экономическими, военными и разведывательными вызовами со стороны Китая", - отмечает WP.

Ранее о Бернсе в уважительном ключе высказывался даже глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин: "Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]".

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Американский сенат утвердил экс-посла США в России на посту директора ЦРУ

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Теги: уильям бернс, цру, сенат, посол сша



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