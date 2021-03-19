Из-за льготников житель Екатеринбурга не может получить квартиру с 1976 года

Семья из Екатеринбурга уже 45 лет ждет своей очереди на улучшение жилищных условий. С этой проблемой к депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву обратился Василий – сын екатеринбуржца, который стоит в очереди на переселение с 1976 г.

По его словам, семья уже 10 лет занимает второе место в очереди, однако переезд все время откладывается, поскольку предпочтение отдается льготникам, а их перед семьей Василия 1,4 тыс. Из-за этого мать со взрослым сыном вынуждены проживать в комнате на 4 кв.м. Отец же живет в бане частного дома, где работает охранником. "Условия, конечно, ужасные, но других нет", - жалуется Василий.

Алексей Вихарев пообещал помочь разобраться в ситуации. После того, как глава семейства напишет обращение на имя депутата, тот сразу подаст запрос в администрацию Орджоникидзевского района для прояснения всей ситуации.

Напомним, что депутат уже помог жительнице Екатеринбурга, которая попала в сети мошенников, сыгравших на переживаниях женщины за родную дочь. Недобросовестные граждане обманули ее, представившись юристами, а позже, под угрозой суда, вымогали деньги.