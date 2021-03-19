Стало известно о новой программе перевода автомобилей на газ

Минпромторг предложил новую программу перевода автомобилей на газ.

Проект постановления правительства должен стимулировать перевод машин в России на "голубое" топливо.

Министерство будет собирать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной газ (СНГ, смесь пропана и бутана) и компримированный природный газ (КПГ, метан) – наиболее популярные виды газомоторного топлива, пишут "Ведомости".

Как отмечается, владельцев избавят от необходимости сертифицировать такие автомобили.