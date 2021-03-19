Жительница Сургута скончалась после пластической операции
В Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы медицинского центра.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в ноябре 2020 года хирург коммерческого медицинского центра провела пластическую операцию женщине, после которой ее состояние здоровья ухудшилось. Затем потерпевшая скончалась.
Согласно заключения эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений после операции.
Расследование взято на контроль руководством следственного управления.