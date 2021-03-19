Бурение скважин для подачи воды в Крым могут начать в апреле

Бурение на дне Азовского моря скважин для подачи воды в Крым может начаться в апреле текущего года.

В настоящее время ведутся проектные работы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сегодня на территории полуострова пробурено больше 26 скважин, сообщил гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. По его словам, до начала курортного сезона стоит задача пробурить порядка 40 скважин, сообщает ТАСС.

Пока же основными способами решения проблемы с водой являются строительство водоводов, бурение артезианских скважин и борьба с потерями в сетях. Если всех этих мер будет недостаточно, планируется построить опреснительные станции на морском побережье.