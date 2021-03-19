СМИ: Германия пообещала США усилить поддержку Украины ради "Северного потока-2"

Берлин предлагает Вашингтону усилить поддержку Киева взамен на отказ США от дальнейших санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

По данным издания Handelsblatt, которое ссылается на источники в правительстве ФРГ. Россия могла бы пустить газовый транзит не через Украину, как сейчас, а через Балтику, пишет газета.

Тем временем, США следят за действиями по завершению строительства газопровода "Северный поток-2" и требуют от компаний прекратить сотрудничество с проектом.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, не исключены новые санкции.