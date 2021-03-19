Авиасообщение между Россией и ОАЭ могут приостановить с конца марта

Грузопассажирское авиасообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами может временно прерваться с начала летнего расписания полетов в конце марта.

Это связано с тем, что авиавласти ОАЭ отказались выдать российским перевозчикам соответствующие разрешения. Это стало ответом на действия российской стороны, которая не разрешила эмиратским авиакомпаниям выполнять такие рейсы в Россию.

Под отмену попали сотни рейсов, включая период майских праздников. Мера может затронуть десятки тысяч россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось, неопределенность, которая царит на туристическом рынке по заграничным направлениям, прекрасно иллюстрирует ситуация с Кипром, считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"На Кипр было продано более 1,5 тыс. билетов (только из Москвы), а решение об открытии страны с 1 марта было отменено", - сообщил он.