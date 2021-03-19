Москва начала подготовку разговора Путина с Байденом

Внешнеполитическое ведомство России приступило к подготовке разговора лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"МИД приступил к исполнению поручения президента",— сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

Напомним, Путин предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". По мнению президента России, лучшими днями для продолжения дискуссии стали бы 19 или 22 марта, так как выходные Путин планирует отправиться на отдых в тайгу.