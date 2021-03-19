Вашингтон потребовал от компаний прекратить сотрудничество с "Северным потоком"

США следят за действиями по завершению строительства газопровода "Северный поток-2" и требуют от компаний прекратить сотрудничество с проектом.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, не исключены новые санкции. "Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в строительстве трубопровода "Северный поток-2", рискует подпасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу", - сказал глава внешнеполитического ведомства, передает "Коммерсант".

Ранее Блинкен сообщил, что новые санкции, возможно, будут ведены "в перспективе". Таким образом, глава внешнеполитического ведомства США не уточнил, когда ограничения могут быть приняты.