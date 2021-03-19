Байден не жалеет о своих словах о Путине

Американский президент Джо Байден не жалеет о своих высказываниях в адрес президента России Владимире Путине.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "президент дал прямой ответ на прямой вопрос", потому американский лидер об этом не жалеет. Псаки считает, что и Путин, и Байден согласны, что России и США нужно искать пути сотрудничества, несмотря на разницу во взглядах, пишет "Коммерсант".

Напомним, президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей". По словам Байдена, он предупреждал Путина о возможных санкциях в отношении России, когда говорил с российским президентом по телефону в конце января.