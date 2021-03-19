19 Марта 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

EMA не считает вакцину AstraZeneca причиной тромбов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), Британский медицинский регулятор (MHRA) и нидерландский центр побочных эффектов Lareb не установили взаимосвязи между вакцинацией AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями у привившихся препаратом этой компании.

По данным EMA, преимущества применения вакцины AstraZeneca "по-прежнему превышают риски". "Вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов у привившихся", отметили в Европейском агентстве, пишет "Коммерсант".

На Украине заявили, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе связаны с информационной кампанией против нее со стороны РФ.

Такие выводы глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко сделал на основании ситуации с российской вакциной "Спутник V", процесс согласования которой затягивают в Евросоюзе.

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EMA не считает вакцину AstraZeneca причиной тромбов

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Теги: EMA, AstraZeneca, вакцина, коронавирус



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