"Байден завтра занят": Белый дом ответил на предложение Путина о переговорах

Администрация американского президента пока не знает, сможет ли глава государства Джо Байден в ближайшие дни провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Завтра [19 марта] американский президент занят", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Поп ее словам, он будет работаь в Джорджии.

Она напомнила, что ранее у Байдена были переговоры с Путиным, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Путин предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". По мнению президента России, лучшими днями для продолжения дискуссии стали бы 19 или 22 марта, так как выходные Путин планирует отправиться на отдых в тайгу.