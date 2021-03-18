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Политика В России Украина
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

"Хочу быть послом России в Украине": Поклонская заявила о желании стать посредником между странами

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что хочет стать послом России на Украине. Данное заявление прозвучало в документальном фильме телеканала "RT Россия". При этом депутат отметила, что отдает себе отчет в том, что на Украине ей никто не гарантирует безопасность.

"Я отдаю (себе в этом) отчет, но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%. И они ждут, пока что-то изменится. А у россиян 90% родственников проживает в Украине, и они тоже ждут, когда же все наладится. Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее, - заявила Поклонская. - Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла".

Напомним, что в седьмую годовщину крымского референдума по присоединению к России Наталья Поклонская назвала проблемы полуострова, которые за семь лет так и не удалось решить. Зампред также заявила, что собирается баллотироваться в восьмой состав нижней палаты российского парламента.

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"Хочу быть послом России в Украине": Поклонская заявила о желании стать посредником между странами

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Теги: посол, Россия, Украина, Поклонская



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