Путин предложил Байдену подискутировать "в прямом эфире"

Глава государства Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". Об этом Путин сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, лучшими днями для продолжения дискуссии стали бы 19 или 22 марта (понедельник). В выходные Владимир Владимирович планирует отправиться на отдых в тайгу. Он также отметил, что Россия готова встретиться с США онлайн в любое удобное для них время. Соответствующее поручение президент уже направил Министерству иностранных дел РФ.

Путин также прокомментировал высказывания Байдена, заявив о необходимости продолжать отношения между странами.

"Когда мы кого-то изучаем или думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало, - отметил Путин. – Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения".

Напомним, Владимир Путин довольно многословно прокомментировал интервью своего американского коллеги Джо Байдена, который накануне назвал российского лидера "убийцей". В ходе общения с общественниками Крыма в честь седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, Путин сказал, что ответил бы Байдену.