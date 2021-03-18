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Общество Свердловская область
Владимир Васильев, ДТП у Алатыря (2019) | Фото: Накануне.RU

Родственники погибших в смертельном ДТП у "Алатыря" подали апелляцию на приговор Васильеву

Защита родственников, переживших смерть родных в страшном ДТП у "Алатыря" (Екатеринбург), подала апелляционную жалобу на приговор виновнику аварии. По мнению Ирины Алферовой - вдовы погибшего Виталия Никифорова, сын полковника росгрвардии Владимир Васильев, признанный виновным в аварии 2019 г., получил слишком мягкое наказание.

Как следует из картотеки дел Ленинского районного суда, защита подала жалобу сегодня. Дата рассмотрения пока неизвестна, как и срок, на который рассчитывает сторона потерпевших. По крайней мере, сразу после вынесения суда сестра и вдова Никифорова заявили о 20 годах лишения свободы для Васильева. По их мнению, 9 лет – несерьезное наказание за убийство двух человек и разрушение семей. Более того, после выплаты компенсации Васильев и вовсе сможет выйти по УДО.

Напомним, что 4 марта виновник ДТП у "Алатыря" выступил с последним словом, где признал свою вину в аварии и смерти людей, однако не согласился с тем, что сел за руль пьяным. При этом сестра погибшего заявила, что раскаяния Васильева являются наигранными.

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Родственники погибших в смертельном ДТП у "Алатыря" подали апелляцию на приговор Васильеву

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Теги: Васильев, апелляция, ДТП, суд



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