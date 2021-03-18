18 Марта 2021
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Общество Москва
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Московского следователя МВД арестовали по обвинению в крупной взятке

По решению Пресненского суда Москвы следователь столичного главка МВД Денис Иванов был отправлен под домашний арест до 17 мая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Вместе с ним на тот же срок под домашний арест была отправлена адвокат Татьяна Перминина. Оба задержаны по делу о взяточничестве.

Так Иванов, будучи старшим следователем по особо важным делам 13 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему вменяется ч.6 ст.290 УК РФ. В свою очередь адвокат обвиняется в посредничестве по ч.4 ст.291.1 УК РФ.

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Московского следователя МВД арестовали по обвинению в крупной взятке

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Теги: следователь, адвокат, Перминина, Иванов, взятка, домашний арест



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