Московского следователя МВД арестовали по обвинению в крупной взятке

По решению Пресненского суда Москвы следователь столичного главка МВД Денис Иванов был отправлен под домашний арест до 17 мая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Вместе с ним на тот же срок под домашний арест была отправлена адвокат Татьяна Перминина. Оба задержаны по делу о взяточничестве.

Так Иванов, будучи старшим следователем по особо важным делам 13 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему вменяется ч.6 ст.290 УК РФ. В свою очередь адвокат обвиняется в посредничестве по ч.4 ст.291.1 УК РФ.