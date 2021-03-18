Бизнесмен Пригожин потребовал от ФБР предоставить все имеющиеся о нем документы

Евгений Пригожин со ссылкой на федеральные законы США потребовал от ФБР предоставить документы, связанные с его персоной и пообещал компенсировать все фактические затраты.

Ранее ФБР объявило в розыск 13 россиян. В этом списке значится и фамилия предпринимателя. За информацию о его местонахождении в бюро пообещали награду в 250 тыс. долларов. Пригожин назвал действия американской стороны очередным шоу.

В «Конкорде» опубликовали новое заявление бизнесмена по этому поводу. Он потребовал, чтобы в ФБР предоставили все связанные с ним документы. Бизнесмен при этом сослался на федеральные законы США о свободе информации и о неприкосновенности частной жизни.

По его словам, именно эти два пункта, по мнению американцев, отличают Штаты от России. Пригожин также пообещал компенсировать все затраты ФБР, в частности, за изготовление копий документов, и пообещал выделить на эти цели 250 тыс. долларов.

«Надеюсь, что у ФБР имеется достаточный объем материалов, касающихся меня лично, поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту.

Господа из ФБР, с учетом того, что у вас нет никаких доказательств моей вины, думаю, что этой суммы хватит на то, чтобы напрячься, потратить свое время и сфабриковать хоть что-то», — подытожил предприниматель.

Пригожин напомнил, что в начале года отправлял письмо и.о. генпрокурора США Джеффри Розену. Бизнесмен просил опубликовать так называемые улики в рамках уголовного дела 2018 года о «вмешательстве» в американские выборы.

Расследование по делу вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Доказать причастность Пригожина и его компании он не смог, после чего подал в отставку. По словам предпринимателя, все улики были сфабрикованы, и американцы быстро закрыли дело.