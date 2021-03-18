18 Марта 2021
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Политика В России
владимир путин (2020) | Фото: cdnimg.rg.ru

Владимир Путин поздравил россиян с семилетней годовщиной присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин выступил в "Лужниках", поздравив жителей страны с годовщиной возвращения Крыма.

Глава государства заявил, что Россия готова к новым геополитическим условиям, однако никогда не согласится с тем, "чтобы ее щедрые подарки использовали против самой Российской Федерации".

Напомним, что в день возвращения стране полуострова также проходит и годовщина всероссийского волонтерского движения "#МыВместе". Сегодня в Свердловской области на площадке крупнейшей оптовой компании "Сима-Ленд" состоялось торжественное награждение участников акции, в котором также принял участие и глава региона Евгений Куйвашев.

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Владимир Путин поздравил россиян с семилетней годовщиной присоединения Крыма

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Теги: Путин, Крым, годовщина, поздравление



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