Владимир Путин поздравил россиян с семилетней годовщиной присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин выступил в "Лужниках", поздравив жителей страны с годовщиной возвращения Крыма.

Глава государства заявил, что Россия готова к новым геополитическим условиям, однако никогда не согласится с тем, "чтобы ее щедрые подарки использовали против самой Российской Федерации".

Напомним, что в день возвращения стране полуострова также проходит и годовщина всероссийского волонтерского движения "#МыВместе". Сегодня в Свердловской области на площадке крупнейшей оптовой компании "Сима-Ленд" состоялось торжественное награждение участников акции, в котором также принял участие и глава региона Евгений Куйвашев.