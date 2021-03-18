18 Марта 2021
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ялта (2014) | Фото: Накануне.ru

Инвестиции в крымской экономике к 2025 году должны составлять 1 триллион рублей - Путин

Владимир Путин заявил, что к 2025 году инвестиции (преимущественно частные) в крымской экономике должны составлять 1 трлн руб. Президент надеется, что государственные инфраструктурные проекты вроде Крымского моста и трассы "Таврида" обеспечат приток частных инвестиций, в этой области нужно обеспечить "кардинальный рост". "До 2025 года инвестиции должны превысить 1 трлн руб. это амбициозная задача", - отметил президент на совещании по развитию региона.  

По словам президента, одним из основных драйверов инвестиций должен стать туризм. В прошлом году на полуостров приехали 6,9 млн человек – это меньше, чем в рекордном 2019-м (тогда было 8 млн), но все равно много, полагает Путин. К 2025 году надо выйти на цифру в 10 млн туристов в год.

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Инвестиции в крымской экономике к 2025 году должны составлять 1 триллион рублей - Путин

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Теги: инвестиции, крым, инфраструктурные проекты



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