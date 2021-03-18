18 Марта 2021
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ремонт дороги, прокладка труб, водопровод (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Под дном Азовского моря есть пресная вода, которую можно добыть по методу нефти – Хуснуллин

Российское правительство рассматривает возможность добычи пресной воды из-под дна Азовского моря по методу добычи нефти. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития Крыма сообщил вице-преммьер Марат Хуснуллин. По его словам, точные оценки запасов, глубина залегания, а также удаленность от берега будут известны к июлю этого года.

Планируется поставлять эту пресную воду в Северо-Крымский канал, опустошенный после перекрытия Украиной воды из Днепра. Хуснуллин заверил, что эта вода могла бы решить основную часть проблем с водоснабжением на полуострове.

Пока же основными способами решения проблемы с водой являются строительство водоводов, бурение артезианских скважин и борьба с потерями в сетях. Если всех этих мер будет недостаточно, планируется построить опреснительные станции на морском побережье. До 2024 года планируется обеспечить полуостров 300 тыс. кубометров воды ежедневно для потребления. Хуснуллин добавил, что "острый дефицит воды сейчас ликвидирован".

"В марте водохранилища дополнительно наполнились. Гарантировано есть 140 тыс. кубометров в сутки. Половина мероприятий  плана по обеспечению региона водой уже реализаована. Севастополь потребляет в сутки 150 тыс. кубометров. Ограничений не было и не будет. В Чернореченском водохранилище уровень воды составляет 30%", - рассказал вице-премьер.

В Симферополе ситуация обстоит сложнее, есть ограничения по подаче воды, сегодня в город подается всего 90 тыс. кубометров воды. На днях планируется довести эту цифру до 110 тыс. кубометров за счет построенного водовода и бурения скважин.

В целом реализация плана по водоснабжению Крыма, по словам Хуснуллина, идет быстрее, чем планировалось. Многие работы, на которые обычно уходит 2-3 года, были сделаны за полгода.

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Под дном Азовского моря есть пресная вода, которую можно добыть по методу нефти – Хуснуллин

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Теги: азовское море, водоснабжение крыма, марат хуснуллин



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