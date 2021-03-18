18 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Южноуральцев будут судить за нападение на сотрудников полиции

В Челябинской области четырех местных жителей, один из которых несовершеннолетний, будут судить за применение насилия в отношении полицейских, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в Еманжелинске. Пьяные мужчины, один из которых несовершеннолетний, решили воспрепятствовать законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и пресечению административных правонарушений. Они применили насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении участкового уполномоченного и троих сотрудников ППС. Кроме того, один из обвиняемых применил в отношении полицейского насилие опасное для жизни и здоровья.

Мужчины по решению суда были заключены под стражу. Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде.

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Южноуральцев будут судить за нападение на сотрудников полиции

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Теги: нападение, полицейские, суд,



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