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Общество В России
прожиточный минимум, кошелек, деньги (2015) | Фото: uhtagrad.ru

Советник губернатора поддержал орловского чиновника после резонансного высказывания о зарплатах

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев выступил в защиту главы управления труда и занятости региона Александра Сотникова, который ранее удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей в месяц.

"Ну, получилось так и получилось, - заявил Лежнев порталу "Подъем". - Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло".

Он пояснил, что СМИ обратили внимание лишь на часть высказывания Сотникова, и что тот объяснил губернатору, как было на самом деле.

По словам Лежнева, Сотников профессионал и "один из самых активных чиновников своего профиля".

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников ранее удивился отказу жителей региона работать за 15-18 тысяч рублей.

"Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", - сказал Сотников на заседании профильного комитета в облсовете.

"Несоответствие зарплатных ожиданий" чиновник назвал в числе причин все еще сохраняющейся высокой безработицы в регионе.

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Советник губернатора поддержал орловского чиновника после резонансного высказывания о зарплатах

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Теги: чиновник, зарплаты, орловская область



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Ранее 18.03.2021 10:29 Мск Орловского чиновника удивило, что люди не хотят работать за 15 тысяч в месяц

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