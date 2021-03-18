18 Марта 2021
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бывший глава Удмуртии Александр Соловьев (2018) | Фото: sledcom.ru

Экс-глава Удмуртии, осужденный за взятки, избежал колонии из-за состояния здоровья

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев освобожден от тюремного наказания в связи с болезнью. Ранее суд приговорил его к десяти годам колонии, передает ТАСС. В части штрафа приговор остается в силе – он должен выплатить 275 млн руб.

После оглашения приговора Соловьев был госпитализирован, а затем ходатайствовал об освобождении на основании болезни.

Глава Удмуртии был задержан 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки и доставлен в Москву. Президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия. Экс-глава региона был помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. В декабре 2019 года Соловьев был впервые экстренно госпитализирован.

В ходе следствия было арестовано имущество Соловьева - более 20 объектов недвижимого имущества (жилые дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки), дорогие автомобили, снегоходы, доли участия в уставных капиталах организаций, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, в сумме порядка 15 млн руб., слитки золота и другие ценности.

Кроме того, в Испании наложен арест на расположенные там земельный участок и жилой дом, оформленные на родственников Соловьева.

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Экс-глава Удмуртии, осужденный за взятки, избежал колонии из-за состояния здоровья

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Теги: александр соловьев, приговор, взяточничество, освобождение от заключения



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