Психологический террор: родным и друзьям фигуранта дела Устинова приходят анонимные письма с фейками

Родным и друзьям уральского журналиста Ивана Бесценного, проходящего в качестве фигуранта по делу махинаций блогера Александра Устинова приходят анонимные письма. Одно из таких писем оказалось в распоряжении Накануне.RU.

В тексте, приходящем с фейковых страниц в соцсетях указано, что якобы Бесценный взял всю вину на себя, заявив, что Устинов и также задержанный программист Антон Старк не причем.

Однако, защитники Ивана Бесценного и его мама опровергли данную информацию. В действительности же 28 – летний мужчина не брал вину на себя.

"Мне ранее тоже приходили такие анонимные послания", - отметила Нина Бесценная.

Одной из самых вероятных версий первоисточника данных сообщений является то, что их распространяют люди обвиняемого Александра Устинова для того, чтобы сформировать общественное мнение в пользу основателя телеграмм - канала "ДИП губернатора".

Все потому что в подконтрольных блогеру телеграмм – каналах были размещены посты с тем же содержанием.

Отметим, что накануне в Пресненском районном суде Москвы должно было стартовать рассмотрение дела Александра Устинова, обвиняющегося в шантаже и вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия Устинов готовил клеветнические статьи, а потом публиковал . Потом же требовал немалые суммы за их удаление. Потерпевшим стал депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители завода "Вентпром".

Теперь процесс отложен до 13 апреля 2021 года. Также адвокаты каждого подсудимого настаивают на переносе рассмотрения дела из суда Москвы в суд Екатеринбурга.

Напомним, что Александр Устинов был задержан 29 ноября 2018 года.