В Югре трое местных жителей украли нефти на 13 миллионов

В Советском районе местного жителя осудили за хищение нефти, организованной группой, в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU пресс-службе окружной прокуратуры.

"Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый в период с августа 2013 года по июнь 2014 года организовал тайное хищение более 1000 тонн нефти из несанкционированной врезки в нефтепровод ДНС "Даниловка" - ДНС "Убинка", расположенного на территории Даниловского месторождения в Советском районе", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Компании "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" был причинен ущерб свыше 13 млн руб. На имущество похитителя нефти наложен арест.

Самого его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. руб. Обвинительные приговоры вынесены и в отношении соучастников преступления.