ЧВК предрекли ключевую роль в войнах будущего

18 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
чвк вагнер, наемники, арфика (2020) | Фото: vsepodrobnosti.ru

ЧВК предрекли ключевую роль в войнах будущего

Будущие войны могут иметь новый формат из-за смены стратегий и современного подхода к ведению боевых действий. К обострению ситуации в мире может привести ослабления государств-гегемонов.

автомат, оружие, боеприпасы(2021)|Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

Публицист Владлен Татарский оценил перспективы возникновения новых конфликтов, а также предположил, в каком ключе будут вести противостояние возможные противники. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Американские военные теоретики Роберт Банкер и Ральф Петерс еще в середине 90-х годов предположили, что мировая стабильность сменится хаосом. Война в обычном понимании уйдет в прошлое, поскольку противостоять будут не государства или блоки из нескольких государств, а военные синдикаты и всевозможные вооруженные группы.

По мнению публициста, действующими лицами новых войн будут представители «класса новых воинов». Под контроль этих воинов могут попасть целые государства, такие как Сомали, Грузия, Афганистан, районы Ближнего Востока и Африки, а также Латинской Америки.

Владлен Татарский считает, что конфликты новой эпохи станут войнами с различными группировками, деятельность которых не будет ограничиваться отдельными странами. Роберт Банкер в свое время предположил, что противостоять таким объединениям бандитов должны частные армии. Деятельность этих подразделений, по мнению Татарского, будет носить неофициальный и закрытый характер – «ихтамнет» (так в военной среде называют бойцов «ЧВК Вагнера»).

«Сотрудники этих фирм не будут являться военнослужащими вооруженных сил, поэтому они более свободны в выборе форм и методов действий. Потери таких солдат не будут вызывать в обществе социальную напряженность. Регулярные вооруженные силы будут привлекаться только к широкомасштабным боевым действиям», – предположил публицист.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЧВК предрекли ключевую роль в войнах будущего

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чвк вагнера, будущие войны, мировая стабильность, частные армии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети