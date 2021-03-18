ЧВК предрекли ключевую роль в войнах будущего

Будущие войны могут иметь новый формат из-за смены стратегий и современного подхода к ведению боевых действий. К обострению ситуации в мире может привести ослабления государств-гегемонов.

Публицист Владлен Татарский оценил перспективы возникновения новых конфликтов, а также предположил, в каком ключе будут вести противостояние возможные противники. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Американские военные теоретики Роберт Банкер и Ральф Петерс еще в середине 90-х годов предположили, что мировая стабильность сменится хаосом. Война в обычном понимании уйдет в прошлое, поскольку противостоять будут не государства или блоки из нескольких государств, а военные синдикаты и всевозможные вооруженные группы.

По мнению публициста, действующими лицами новых войн будут представители «класса новых воинов». Под контроль этих воинов могут попасть целые государства, такие как Сомали, Грузия, Афганистан, районы Ближнего Востока и Африки, а также Латинской Америки.

Владлен Татарский считает, что конфликты новой эпохи станут войнами с различными группировками, деятельность которых не будет ограничиваться отдельными странами. Роберт Банкер в свое время предположил, что противостоять таким объединениям бандитов должны частные армии. Деятельность этих подразделений, по мнению Татарского, будет носить неофициальный и закрытый характер – «ихтамнет» (так в военной среде называют бойцов «ЧВК Вагнера»).

«Сотрудники этих фирм не будут являться военнослужащими вооруженных сил, поэтому они более свободны в выборе форм и методов действий. Потери таких солдат не будут вызывать в обществе социальную напряженность. Регулярные вооруженные силы будут привлекаться только к широкомасштабным боевым действиям», – предположил публицист.