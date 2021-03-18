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Общество В России Крым
Севастополь (2015) | Фото: Накануне.RU

"Гунны, скифы… как бы они тогда не назвались – это наши предки" – Путин об освоении Крыма

Владимир Путин считает "сакральным местом" древний Херсонес, который сейчас находится на территории Севастополя. Об этом он заявил, общаясь с крымскими общественниками, многие из которых являются историками.

"Святым, сакральным местом" президент назвал Владимирский собор – место, где по легенде крестился князь Владимир I. Путин считает, что именно отсюда пошло становление русской нации.

В то же время глава государства уделил внимание и дохристианской истории города. "Эта территория осваивалась с доисторических времен нашими предками. Гунны, скифы.. как бы они тогда не назывались – это наши предки", - заявил президент.

Также Путин оценил работу историков, занимающихся событиями XX века. Например, создание музея на месте размещения фашистского концлагеря под Симферополем. По словам исследователей, в нем погибло не менее 15 тыс. человек. Сейчас это единственный музей в России на месте концлагеря времен Великой Отечественной войны. "Работа чрезвычайно важная. В годы войны - всему миру хорошо известно – Советский Союз понес самые большие потери. По последим подсчетам 27 млн человек. И в основном это мирные жители. Вы не даете зарубцеваться памяти. Чтобы все понимали, к чему ведут такие идеи. Когда мы говорим о ростках такой идеологии, это [создание таких музеев] важно для сегодняшнего дня. Человечество не должно забывать про трагедии подобного рода", - сказал Путин крымским историкам.  

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"Гунны, скифы… как бы они тогда не назвались – это наши предки" – Путин об освоении Крыма

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Теги: история, херсонес, севастополь, крым



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