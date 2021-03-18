"Сима-ленд" отпраздновал годовщину движения "#МыВместе"

Крупнейшая в России оптовая компания "Сима-ленд" отпраздновала годовщину движения "#МыВместе", передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время проходит торжественная церемония награждения свердловских волонтеров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Она приурочена к годовщине работы добровольцев и ко Дню воссоединения Крыма с Россией. На мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель исполкома общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель регионального штаба акции "#Мы вместе" Жанна Рябцева.

"Дорогие друзья, я рад сегодня в этом зале увидеть настоящих героев современности. Год назад стартовала масштабная акция взаимопомощи #МыВместе. Уральские волонтёры, бизнес и коммерческие организации, студенты и простые жители присоединились к этой акции. Действительно, тогда было трудно. Мы столкнулись с серьезной угрозой - пандемией коронавируса. Тогда было сложно понять, как действовать и вести себя в этой сложной ситуации. Но что отличает нас, россиян, уральцев от других, что мы никогда не оставляем друг друга в беде. И в тот период я просто был счастлив, что нашлось огромное количество людей, которые готовы были подставить свое плечо. В традициях и культуре нашей страны всегда была и остаётся неисчерпаемая сила народного единства. И именно этот 2020 год показал, что в этом наша сила, сила нашей страны, нашей нации и сила нашего духа. Так будет и впредь. Мы сохраним победный настрой и вместе преодолеем любые трудности. Мы вместе!" - заявил губернатор, обращаясь к участникам церемонии.

Торжественную церемонию открыл гимн "Мы вместе", под авторством Дениса Майданова, который исполнили гости мероприятия и сотрудники Сима-Ленд.

"У меня, честно сказать, мандраж, потому что, когда вы поднимали сердца, я понимала, что мое сердце наразрыв. Каждого из вас я практически узнаю по глазам. Год назад мы надели эти маски, для того, чтобы плечом к плечу объединиться и помочь тем людям, которым требовалась наша помощь. И я знаю, что ни один человек в Свердловской области не остался без вашего внимания. Это дорогого стоит. Я вам бесконечно благодарна за то, что Урал - регион, с одной стороны сложной, но с другой стороны такой правильный, потому что всё лучшее идёт отсюда, от вас, от ваших сердец. Буквально недавно президент сказал - #Мы вместе это движение которое объединило и мы вместе сформируем новый фундамент, будущее России. Я верю, что Свердловская область сделала такой железобетонный фундамент реальную опору для всей страны. Я уверена что всё, что сегодня происходит - это только начало, благодаря вкладу каждого из вас. Счастья, здоровья и всего самого доброго. Вперёд!" - в своей речи обратилась к собравшимся Жанна Рябцева.

Движение "#МыВместе" было создано для помощи россиянам в борьбе с коронавирусной инфекцией. С момента начала акции на Среднем Урале было задействовано 3,5 тыс. волонтеров. На протяжении только двух месяцев они успели доставить около 40 тыс. продуктовых наборов для жителей Свердловской области в возрасте 65+. А на телефон горячей линии за этот период поступило порядка 45 тыс. обращений. Под конец июня волонтеры по всей России оказали помощи более чем 3 млн гражданам, среди которых инвалиды, тяжело больные и пожилые люди. За искреннее желание помочь участников акции поблагодарил президент страны Владимир Путин.

"Сима-Ленд" уже не в первый раз проводит масштабные патриотические акции. 28 января в крупнейшей в России оптовой компании прошел флешмоб в поддержку президента Владимира Путина. Сотни сотрудников вышли в зал в камуфляжных куртках и кепках, исполнив танец под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия!". А спустя несколько дней сотрудники компании вышли на улицу и выстроились в огромную надпись "Путин - наш президент". При этом люди кричали: "Владимир Владимирович, мы с вами!". Позже в Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к акциям в поддержку президента, а вот вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько одобрил активность свердловчан.