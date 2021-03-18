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Бывший вакцинолог фонда Билла и Мелинды Гейтс заявил об угрозе глобальной катастрофы здоровья от вакцинации

Человечество может заплатить огромную цену за массовую вакцинацию от коронавируса в глобальном масштабе. Об этом заявил в открытом письме к ВОЗ вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации, которые продвигают эту тему на глобальном уровне.
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Примечательно, что Босше является сторонников вакцинации (он координировал программу вакцинации против вируса Эболы), но в данном случае, он считает, под человечество закладывается мина замедленного действия, потому что "мы превращаем вакцинированных в бессимптомных носителей инфекционных вариантов". Все думают только о краткосрочном эффекте, но не учитывают долгосрочные последствия, отмечает он.

В своем письме вакцинолог призвал ВОЗ немедленно прекратить кампанию вакцинации. Если этого не сделать, то люди станут беспомощными без вакцин. А в будущем появятся более заразные варианты вируса и это приведет уже к настоящим массовым жертвам. Ведь вакцины вообще не предотвращают заражение или передачу вируса.

Также он указывает, что с самого начала было сделано множество ошибок, включая изоляцию людей. Теперь же наносят вред, вакцинируя пожилых. Также неправильно для популяционного иммунитета проводить вакцинацию во время распространения болезни. Не было тщательно изучено, как вирус воздействует на организм. Все это может привести к "обходу" вирусом вакцин в условиях беспомощности людей.

Это основные принципы вакцинологии, которые преподают студентам в течение первого года обучения, напоминает Босше. Профилактические вакцины никогда не должны использоваться в популяциях, которые уже подверглись высокому инфекционному давлению, а в настоящее время происходит именно это.

"Иммунизация кого-то - это установка нового программного обеспечения на ваш компьютер. Я не критикую вакцины, но, пожалуйста, используйте правильную вакцину в нужном месте. И не используйте ее в разгар пандемии на миллиардах людей. Мы заплатим за это огромную цену", - предупреждает вакцинолог.

Он не исключает того, что человечество в целом из-за бездумной массовой вакцинации утратит иммунитет к вирусу, который после мутаций станет уже по-настоящему смертоносным. А нынешняя ситуация - это потенциальное "превращение относительно безвредного вируса в биологическое оружие массового уничтожения".

Показательно, что в прошлом году ВОЗ изменила определение коллективного иммунитета и считает теперь, что он может быть достигнут только вакцинацией.

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Бывший вакцинолог фонда Билла и Мелинды Гейтс заявил об угрозе глобальной катастрофы здоровья от вакцинации

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация



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