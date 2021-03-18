В Челябинской области на праймериз "ЕР" в Госдуму заявился первый кандидат

На праймериз "Единой России" в Челябинской области по отбору кандидатов на выборы в Госдуму выдвинулся первый кандидат. Им стал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР", парламентарий выдвинул свою кандидатуру по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190. По этому округу он был избран в Госдуму в 2016 году.

Праймериз "ЕР" пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы состоятся 19 сентября.