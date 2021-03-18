"Песняры" не сумели отсудить 2,5 млн рублей у Дома офицеров ЦВО

В четверг Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску белорусского государственного ансамбля "Песняры" к Дому офицеров Центрального военного округа Министерства обороны РФ.

Как сообщало Накануне.RU, иск был подан в сентябре прошлого года. Другими ответчиками выступали ООО "Яндекс.Медиасервисы", ООО "Кассир.ру Урал" и ООО "Большая сцена". Сумма исковых требований "Песняров" составляла 2,5 млн рублей.

Сегодня, 17 марта, состоялось заседание по делу.

"В иске отказать полностью", - сообщается в электронной картотеке свердловского арбитража.

Будут ли представители музыкантов обжаловать это решение, пока неизвестно.

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" был создан легендарным музыкантом, уроженцем Свердловска Владимиром Мулявиным в 1969 году. Сейчас под этим названием выступает молодое поколение артистов.