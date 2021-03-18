Митрохина оштрафовали на 300 тысяч за участие в акции 23 января

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина партии "Яблоко" оштрафовали на 300 тысяч рублей за участие в несанкционированной протестной акции 23 января. Об этом сообщает телеграм-канал "Депутат Енгалычева".

Митрохина признали виновным по статье 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Как сообщалось, депутата задержали 12 марта во время встречи с избирателями в микрорайоне Камушки.

Также в тот день была задержана депутат МГД Екатерина Енгалычева. Для нее это уже второй протокол (первый она получила год назад за встречу с избирателями в своем районе). Третий может грозить ей уголовным делом.