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Обь, река, половодье (2019) | Фото: администрация Нижневартовска

Основная нитка трубопровода после аварии на Оби полностью работоспособна

Основная нитка трубопровода на Оби в ХМАО после аварии полностью работоспособна, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "СибурТюменьГаза".

Компания привлекла водолазную группу "МРТС" к диагностике газопроводов в водном бассейне Оби в районе Нижневартовска, и ликвидации последствий происшествия на одной из ниток газопровода.

Экспертная группа гидрологов проводила свои работы до 16 марта и по результатам полученного отчета, не обнаружившего каких-либо отклонений в рельефе дна реки, 17 марта группа водолазов приступила к подводной работе в реке Обь. Водолазы при помощи специального оборудования обследовали дно реки в оси основной нитки газопровода. Обследование показало, что на дне нет очевидных мест аварии, ям или кратеров, элементов разрушения продуктопровода. Согласно отчету экспертов, дно имеет ровный рельеф, что подтверждает полную работоспособность основной нитки.

Также в рамках программы, согласованной с Ростехнадзором, специалисты "СибурТюменьГаз" провели работы по пневматическим испытаниям на герметичность отсеченного участка резервной нитки продуктопровода (опрессовку). На основе полученных данных проводится расчет имеющегося повреждения. В данный момент в продуктопроводе за счет подачи инертного газа поддерживается давление, проводится подготовка к диагностическим работам интеллектуальным снарядом, предоставленным компанией Rosen Europe B.V.

В акватории реки Обь, в районе резервной нитки выше по течению на расстоянии до 1500 м, для контроля и мониторинга возможного наличия газа, с уведомлением надзорных органов, пробурено 96 лунок и произведен отбор проб воды из них. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не зафиксировано. Работа по продолжению бурения лунок в районе прохождения продуктопровода выше и ниже по течению реки будет продолжена.

Напомним, что авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза", из-за которой в начале марта произошло возгорание Оби в Нижневартовском районе Югры, произошла за две недели до самого возгорания. А 13 марта пилот легкомоторного самолета обнародовал видео пролета над местом ЧП на реке Обь, где продолжается горение на поверхности воды.

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Основная нитка трубопровода после аварии на Оби полностью работоспособна

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Теги: Обь, возгорание, авария, продуктопровод



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