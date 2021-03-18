Путин про пандемию в России: "Нельзя считать, что все закончилось"

Владимир Путин ответил на просьбу крымчан снять ограничения, введенные из-за коронавируса, чтобы состоялся курортный сезон.

"Нельзя считать, что все закончилось. Границы все-таки не сдерживают передвижения людей, да и не должны, наверное. Мы будем руководствоваться требованием специалистов. Исходя из них будем строить отпускной сезон, детский отдых. В прошлом году туристов было поменьше, чем в 2019 году, будем возвращаться к рекордным показателям, уверен, они будут превышены", - заявил президент во время общения с крымскими общественниками.