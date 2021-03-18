"Горняки приезжают, заложат с утра стакан – им без разницы": Путин вспомнил о крымских санаториях в 2014 году

18 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Крым
беженец, Украина, пункт временного пребывания, Каштак, кровать, санаторий (2014) | Фото: Накануне.RU

"Горняки приезжают, заложат с утра стакан – им без разницы": Путин вспомнил о крымских санаториях в 2014 году

Владимир Путин прокомментировал изменение состояния здравоохранения в Крыму за минувшие семь лет, что регион входит в состав России. Он признал, что уровень медицинских услуг на полуострове до сих пор ниже, чем в материковой России, поэтому и откладывается лицензирование государственных и частных медучреждений.

"Есть вопросы, которые требуют внимательного отношения. Вместе с тем, за семь лет в Крыму количество медучреждений увеличилось в два раза, в Севастополе – в 4,6 раза. Еще гораздо больше предстоит сделать. Мы будем это делать в рамках ФЦП. Есть вопрос лицензирования. Он тонкий, связан с тем, что многие медучреждения не готовы пока реализовывать предоставление услуг населению на уровне российских стандартов. Мы это понимаем, жесткое лицензирование отложено на два года", - отметил президент.

Также он вспомнил, в каком удручающем состоянии был санаторный фонд Крыма в 2014-м году. "Когда в 2014 году руководители федеральных ведомств начали приезжать в Крым, они столкнулись даже для нас с неожиданными вещами, а у нас ведь много проблем. Заходили в санаторий, спрашивали: "Как же здесь люди живут? Здесь же пол проваливается!". Ответ был: "Да, сюда только горняки приезжают, они с утра стакан заложат – им без разницы!". Ну, так не должно быть в России", - возмутился Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Горняки приезжают, заложат с утра стакан – им без разницы": Путин вспомнил о крымских санаториях в 2014 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, крым, здравоохранение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети