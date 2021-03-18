"Горняки приезжают, заложат с утра стакан – им без разницы": Путин вспомнил о крымских санаториях в 2014 году

Владимир Путин прокомментировал изменение состояния здравоохранения в Крыму за минувшие семь лет, что регион входит в состав России. Он признал, что уровень медицинских услуг на полуострове до сих пор ниже, чем в материковой России, поэтому и откладывается лицензирование государственных и частных медучреждений.

"Есть вопросы, которые требуют внимательного отношения. Вместе с тем, за семь лет в Крыму количество медучреждений увеличилось в два раза, в Севастополе – в 4,6 раза. Еще гораздо больше предстоит сделать. Мы будем это делать в рамках ФЦП. Есть вопрос лицензирования. Он тонкий, связан с тем, что многие медучреждения не готовы пока реализовывать предоставление услуг населению на уровне российских стандартов. Мы это понимаем, жесткое лицензирование отложено на два года", - отметил президент.

Также он вспомнил, в каком удручающем состоянии был санаторный фонд Крыма в 2014-м году. "Когда в 2014 году руководители федеральных ведомств начали приезжать в Крым, они столкнулись даже для нас с неожиданными вещами, а у нас ведь много проблем. Заходили в санаторий, спрашивали: "Как же здесь люди живут? Здесь же пол проваливается!". Ответ был: "Да, сюда только горняки приезжают, они с утра стакан заложат – им без разницы!". Ну, так не должно быть в России", - возмутился Путин.