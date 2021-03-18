18 Марта 2021
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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин ответил Байдену: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Владимир Путин довольно многословно прокомментировал интервью своего американского коллеги Джо Байдена, который накануне назвал российского лидера "убийцей". В ходе общения с общественниками Крыма в честь седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, Путин сказал, что ответил бы Байдену.

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю без иронии и шутки. Если говорить шире: в истории каждого народа, государства много тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, видим себя, перекладываем на других то, чем мы являемся по сути, чем дышим. В детстве во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили: "кто как обзывается, тот так и называется". И это не просто шутка. Смысл очень глубокий. Мы всегда думаем, что человек такой же, как и мы", - сказал президент.

Он вспомнил, что американский истеблишмент прошел через кровавое становление: "Что касается американского истеблишмента. Не народа – там очень много честных, порядочных людей, они хотят жить в мире с нами. А у руководства сознание складывалось очень непросто. Там оно было связано с истреблением индейских племен, с геноцидом прямым. Потом рабство, рабовладение, очень жестокое. Все это идет до сегодняшнего для. Иначе откуда бы взялось движение BLM? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью".

Путин также напомнил, что "США единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, причем против неядерного государства". "Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было – это было истребление гражданского населения", - отметил президент.

По мнению Путина, "руководство США в целом настроено иметь с нами определенные отношения". "Но по тем вопросам, которые им самим интересны, на их условиях. Мы – другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на наших условиях. И им придется с этим считаться. Не смотря на санкции, оскорбления – им придется с этим считаться. А мы будем развивать наши отношения со всеми странами мира", - заключил президент и предложил вернуться к обсуждению развития Крыма.

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Путин ответил Байдену: "Кто как обзывается, тот так и называется"

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Теги: владимир путин, джо байден, отношения с сша



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