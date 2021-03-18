В Челябинске ветеринара подозревают в получении взяток

Сотрудника ОГУП "Челябинская ветстанция" подозревают в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в течении 2018 года ветеринар получила от местной жительницы взятки на сумму более 190 тыс. руб. за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело о даче взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.