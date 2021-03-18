В Каменске-Уральском зафиксировано землетрясение в 2,9 балла

Приборы Международной системы мониторинга зафиксировали землетрясение на территории Свердловской области. При этом жители Каменска-Уральского, где и произошли подземные толчки, могли их и не заметить, поскольку колебания почвы составили всего 2,9 балла.

Инцидент произошел 16 марта в 16.40. Помимо приборов, землетрясение такой силы могли заметить разве что домашние питомцы или очень чувствительные люди.

Напомним, что в конце января в Челябинской области также были зафиксированы новые подземные толчки в 1,9 балла - 21 января и в 1,7 - 22-го. До этого в декабре прошлого года на Байкале за сутки произошло сразу два землетрясения: утром сила толчков достигла 5,5 баллов, а вечером дошло до 7,6.