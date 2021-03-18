18 Марта 2021
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мосгордума, екатерина енгалычева (2019) | Фото:twitter.com

Енгалычевой дали штраф в 150 тысяч за акцию 23 января

Тверской районный суд Москвы назначил депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой штраф в 150 тыс. руб. за участие в акции 23 января.

"Суд верит рапорту сотрудника полиции, который задержал меня 13 марта в 2 часа ночи за события 23 января, на котором он меня не видел, но считает, что я что-то скандировала. Никаких доказательств этого в деле нет. Но это неважно", - написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, депутат Мосгордумы была задержана за участие в несанкционированной протестной акции 23 января. Ей вменили статью 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Для депутата это уже второй протокол (первый она получила год назад за встречу с избирателями в своем районе). Третий может грозить ей уголовным делом.

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Енгалычевой дали штраф в 150 тысяч за акцию 23 января

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Теги: Екатерина Енгалычева, акция 23 января



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