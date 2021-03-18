Спутник помог предотвратить еще один разлив нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3

Использование спутниковых данных помогло предотвратить второй разлив нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что данные были получены сразу после первого разлива.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ Николая Добрецова, процесс падения второго бака начался позже.

"Как только мы поняли ситуацию, сразу передали свои опасения через председателя СО РАН академика Валентина Николаевича Пармона в Норильск, и там приняли срочные меры. Таким образом, причина катастрофы – протаивание вечной мерзлоты, - медленно распространялась еще на один бак. Получается, мы предотвратили еще один разлив", - сказал Добрецов.

Напомним, в конце мая 2020 года резервуар на территории ТЭЦ-3 под Норильском дал течь, и в воду и почву вытекли 20 тыс. тонн дизельного топлива.

Красноярский арбитражный суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с "дочки" "Норникеля", на которой произошла авария, 147 млрд рублей. В "Норильско-Таймырской энергетической компании" оценили ущерб, нанесенный природе, всего в 21 млрд рублей и хотели самостоятельно устранять последствия. Однако позже компания решила выплатить назначенный штраф.