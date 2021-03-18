"Студия-41" перестроит ветку вещания под тему туризма в УрФО

"Студия-41", до недавнего времени известная свердловской аудитории как муниципальный канал, перестраивает сетку вещания, превращаясь в канал про путешествия. Как сообщает Областная газета, "U-TRAVEL. Путешествуй по Уралу" появится на телеэкранах уже летом, а тема регионального туризма будет освещаться круглосуточно.

Как заявила управляющая телекомпаниями "Четвертый канал" и "Студия-41" Элеонора Расулова, тематическое телевидение является классической схемой современного телевидения в целом. Таким образом, аудитория может сама выбирать, что смотреть, а не становиться зрителем того, что ей предлагают. В будущем руководство канал планирует вывести вещание на спутник, чтобы репортажи могли смотреть по всей России.

Помимо собственных проектов о путешествиях по регионам УрФО, "U-TRAVEL" также закупит программы у крупных дистрибьюторов, часть из которых будет рассказывать о странах ближнего зарубежья и мира.

"Первой и основной программой собственного производства станет "Навигатор" – ежедневное двухчасовое интерактивное шоу в прямом эфире. Мы расскажем о том, какие туристические места на Урале следует посетить, какие архитектурные объекты и музеи посмотреть, где пообедать и остановиться на ночлег", - заявила директор по вещанию "Студии-41" Елена Широкова.

Она также сообщила, что программа вещания предусматривает самый разнообразный контент, объединенный общей тематикой: репортажи с интересных мест, контент от блогеров, мастер-классы по народным промыслам, зарисовки о туристических объектах, школа туриста, афиша туристических событий, гастропутешествия, интерактив со зрителями. Трансляция будет вестись в прямом эфире, а также на канале в YouTube.

На данный момент ведется проработка проектов выходного дня, которая может включить в себя развлекательный контент о народных ремеслах Урала. Помимо этого в информационной ветке может отражаться тема семейного отдыха и туристических квестов.

Принять участие в создании трэвел-канала могут и жители Свердловской области. Для этого необходимо отправить по электронной почте Bokova66@gmail.com рассказ о достопримечательностях своего города или поселка. Помимо этого, жители Екатеринбурга могут стать ведущими канала, записав на телефон видео на 1-2 минуты про свое любимое место в городе и отправив его на электронную почту или в сообщениях в WhatsApp: +7 (952)-740–41–41.

Напомни, что изменения в Свердловской области ожидается перезагрузка еще двух каналов: ОТВ и "Четвертый канал", которые были объединены в один холдинг вместе со "Студия-41". Руководителем холдинга стала Элеонора Расулова.