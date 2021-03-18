"Студия-41" перестроит ветку вещания под тему туризма в УрФО

18 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2004) |

"Студия-41" перестроит ветку вещания под тему туризма в УрФО

"Студия-41", до недавнего времени известная свердловской аудитории как муниципальный канал, перестраивает сетку вещания, превращаясь в канал про путешествия. Как сообщает Областная газета, "U-TRAVEL. Путешествуй по Уралу" появится на телеэкранах уже летом, а тема регионального туризма будет освещаться круглосуточно.

Как заявила управляющая телекомпаниями "Четвертый канал" и "Студия-41" Элеонора Расулова, тематическое телевидение является классической схемой современного телевидения в целом. Таким образом, аудитория может сама выбирать, что смотреть, а не становиться зрителем того, что ей предлагают. В будущем руководство канал планирует вывести вещание на спутник, чтобы репортажи могли смотреть по всей России.

Помимо собственных проектов о путешествиях по регионам УрФО, "U-TRAVEL" также закупит программы у крупных дистрибьюторов, часть из которых будет рассказывать о странах ближнего зарубежья и мира.

"Первой и основной программой собственного производства станет "Навигатор" – ежедневное двухчасовое интерактивное шоу в прямом эфире. Мы расскажем о том, какие туристические места на Урале следует посетить, какие архитектурные объекты и музеи посмотреть, где пообедать и остановиться на ночлег", - заявила директор по вещанию "Студии-41" Елена Широкова.

Она также сообщила, что программа вещания предусматривает самый разнообразный контент, объединенный общей тематикой: репортажи с интересных мест, контент от блогеров, мастер-классы по народным промыслам, зарисовки о туристических объектах, школа туриста, афиша туристических событий, гастропутешествия, интерактив со зрителями. Трансляция будет вестись в прямом эфире, а также на канале в YouTube.

На данный момент ведется проработка проектов выходного дня, которая может включить в себя развлекательный контент о народных ремеслах Урала. Помимо этого в информационной ветке может отражаться тема семейного отдыха и туристических квестов.

Принять участие в создании трэвел-канала могут и жители Свердловской области. Для этого необходимо отправить по электронной почте Bokova66@gmail.com рассказ о достопримечательностях своего города или поселка. Помимо этого, жители Екатеринбурга могут стать ведущими канала, записав на телефон видео на 1-2 минуты про свое любимое место в городе и отправив его на электронную почту или в сообщениях в WhatsApp: +7 (952)-740–41–41.

Напомни, что изменения в Свердловской области ожидается перезагрузка еще двух каналов: ОТВ и "Четвертый канал", которые были объединены в один холдинг вместе со "Студия-41". Руководителем холдинга стала Элеонора Расулова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Студия-41" перестроит ветку вещания под тему туризма в УрФО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Студия-41 ОТВ, Четвертый канал, трэвел-канал, туризм, УрФО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети