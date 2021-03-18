Спецоперация в Екатеринбурге: ФСБ задержаны двое полицейских

В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержаны двое полицейских. Спецоперацию провели сотрудники областного УФСБ совместно с подразделением собственной безопасности регионального Главка МВД.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, предварительно сыщиками установлено, что в начале 2021 года двое оперуполномоченных отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу получили незаконное денежное вознаграждение от мужчины 1994 года рождения. Деньги предназначались, чтобы не привлекать его за якобы совершенное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

"В случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководство - привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - пообещал полковник Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале было передано в суд дело бывшего полицейского, который устроил поножовщину после пьяного конфликта в ресторане.