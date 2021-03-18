Песков: Обращение полка имени Кадырова к Путину - не по адресу

В Кремле заявили, что обращение бойцов полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни к президенту России Владимиру Путину из-за публикации "Новой газеты" - не по адресу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал "задействовать юридические процедуры и инструменты", если речь идет о публикации искаженной информации или клеветы, которая порочит честь и достоинство людей.

"Президент РФ не является судебным органом, - цитирует Пескова РИА Новости. - Он не может принимать иски в отношении редакции газеты".

Напомним, 15 марта "Новая газета" опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. Накануне бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, попросив обратить внимание на деятельность издания. Газета, по их мнению, распространяет клеветническую информацию, подрывающую стабильность в Чечне.