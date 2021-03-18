Песков: Обращение полка имени Кадырова к Путину - не по адресу

18 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Чеченский спецназ с гранатометами в руках пожаловался Путину на &quot;Новую газету&quot; (2021) | Фото: lenta.ru

Песков: Обращение полка имени Кадырова к Путину - не по адресу

В Кремле заявили, что обращение бойцов полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни к президенту России Владимиру Путину из-за публикации "Новой газеты" - не по адресу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал "задействовать юридические процедуры и инструменты", если речь идет о публикации искаженной информации или клеветы, которая порочит честь и достоинство людей.

"Президент РФ не является судебным органом, - цитирует Пескова РИА Новости. - Он не может принимать иски в отношении редакции газеты".

Напомним, 15 марта "Новая газета" опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. Накануне бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, попросив обратить внимание на деятельность издания. Газета, по их мнению, распространяет клеветническую информацию, подрывающую стабильность в Чечне.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Песков: Обращение полка имени Кадырова к Путину - не по адресу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, владимир путин, полк имени Кадырова, новая газета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.03.2021 09:33 Мск Полк имени Кадырова обратился к Путину после публикаций "Новой газеты" о "казнях"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети