18 Марта 2021
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"Десятилетиями только выкачивали": Путин оценил "вклад" Украины в развитие Крыма

Владимир Путин сегодня проводит встречу с общественниками Крыма и Севастополя в честь седьмой годовщины присоединения регионов к России.

"Это праздник для всех нас. Встречи с крымчанами становятся у нас традицией. Вы сталкиваетесь с нерешенными проблемами, задачами, можете объективно оценить те, надеюсь, позитивные перемены, которые приходят в вашу жизнь. Мы сделали немало. Вкладываем значительные средства. Работа идет постоянно, системно. Сделать еще больше нам всем еще предстоит", - заявил президент.

Он прошелся по отношению прежних украинских властей к полуострову: "Проблемы были нерешенными, не вкладывалось ничего десятилетиями, только выкачивали, это касается водоснабжения, инфраструктуры".

Путин добавил, что "Крым и Севастополь должны быть самодостаточными регионами".

Он призвал общественников высказываться, поскольку сразу после встречи с ними он собирается провести специальное совещание по развитию Крыма и Севастополя.

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"Десятилетиями только выкачивали": Путин оценил "вклад" Украины в развитие Крыма

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Теги: крым, севастополь, владимир путин



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