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Общество Курганская область
Вадим Шумков (2018) | Фото:Накануне.RU

Готовность к паводку и пожароопасному периоду - на контроле губернатора Вадима Шумкова

Курганский губернатор Вадим Шумков взял под личный контроль ситуацию по подготовке к противопаводковым мероприятиям и пожароопасному сезону.

Региональные синоптики прогнозируют, что на реке Исеть уровень воды в этом году ожидается ниже среднемноголетних значений. На реках Тобол и Миасс вода также не достигнет максимальных отметок. Благоприятна ситуация и с водохранилищами в Казахстане - на сегодняшний день они с запасом готовы принять весь объем талых вод, что исключает незапланированные залповые сбросы.

Максимальный уровень воды в Курганской области ожидается со 2 по 5 мая.

"Сотрудничество между Курганским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Нижне-Обским бассейновым водным управлением и правительством Курганской области на сегодняшний день налажено. Несмотря на благоприятные прогнозы, ситуацию необходимо контролировать в постоянном режиме, создать необходимые финансовые и материальные резервы. Главам муниципальных образований, где могут оказаться подтопленными жилые дома, следует провести подворовые обходы", - отметил губернатор Вадим Шумков.

Глава региона поручил областному департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды регулярно мониторить состояние гидротехнических сооружений и дамб, защищающих Курган.

В середине апреля, когда сойдет снег, велика вероятность природных пожаров. В регионе к этому времени в полной готовности будут находиться 2700 человек и более 1000 единиц техники. Будут использоваться все положительные наработки прошлого года – к наземному и авиационному мониторингу добавятся камеры видеонаблюдение, расположенные на вышках сотовой связи. Данное оборудование позволяет оперативно выявлять очаги природных пожаров.

"Необходимо провести профилактическую работу с гражданами, которые в прошлом году уже привлекались к административной ответственности в связи с причастностью к возникновению пожаров. Следует до каждого из них донести, что при повторении подобных действий с их стороны уйти от ответственности, вплоть до уголовной, им не удастся", - добавил губернатор.

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Готовность к паводку и пожароопасному периоду - на контроле губернатора Вадима Шумкова

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Теги: пожар, шумков



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