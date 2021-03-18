Водитель автобуса в Нижневартовске специально столкнулся с медведем

Водитель автобуса в Нижневартовске Анатолий Семенов специально наехал на медведя, чтобы спасти человека. Об этом он сам сообщил журналистам, сообщает "СургутИнформТВ".

"Я медведя стукнул автобусом, ударил. Ну как ударил, как такового удара не было, все детали бампера у меня целые, можно сказать, шуганул и все. Выбора другого не было, я видел, человек бежит от дикого зверя и как бы надо было что-то делать", — прокомментировал ситуацию водитель.

Как сообщало Накануне.RU, молодую медведицу, преследовавшую жителей Нижневартовска на улицах города, ранее приобрели вместе с матерью для привлечения потенциальных постояльцев в гостиницу. Обе медведицы находились в вольере, однако младшей, неизвестным для ее хозяина образом, удалось сбежать. Хозяином животных является владелец гостиницы "Европа". Он и приобрел медведей в 2018 г. в цирке. После инцидента мужчина выразил свое безразличие к дальнейшей судьбе животных, а потому сейчас активно идут поиски того, кто смог бы забрать медведицу к себе.

В городской администрации отметили, что уже есть несколько желающих взять животных на попечительство. Их личности пока не раскрываются, однако у каждого из них созданы все условия для проживания медведей. Ситуацию в Instagram прокомментировал лично глава Нижневартовска Василий Тихонов. Он пообещал найти достойное место обитания животным.

Привлечь к ответственности хозяина животных не представляется возможным, поскольку ни один человек при самовольной прогулке медведя не пострадал. Но в региональном отделении МВД при этом отметили, что ситуация вызвала большой резонанс, а жители города активно выступают за привлечение владельца гостиницы "Европа" к ответственности.