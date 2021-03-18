18 Марта 2021
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АО &quot;Мариинский прииск&quot;, памятник &quot;Шахтерская слава&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мариинскому прииску" в рамках спецпрограммы дадут деньги на развитие

Исполнительный директор АО "Мариинский прииск" Виталий Шапошников во время пресс-тура по предприятию рассказал Накануне.RU, что разработана специальная инвестиционная программа развития предприятия.

Напомним, в августе 2020 года, после угрозы забастовки, стало известно, что "Ростех" в лице "РТ-Капитала" выделил АО "Мариинский прииск" беспроцентный целевой займ в 300 млн руб. Позже предприятие договорилось о продаже иностранным компаниям кристаллосырья на сумму больше 100 млн руб.

"Будут и другие инвестиции. Разработана специальная программа", - сказал Накануне.RU Шапошников.

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"Мариинскому прииску" в рамках спецпрограммы дадут деньги на развитие

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Теги: мариинский прииск, виталий шапошников



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