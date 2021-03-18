В Кремле прокомментировали интервью Байдена, в котором тот назвал Путина "убийцей"

В Кремле считают, что слова Джо Байдена в интервью ABC – это нежелание налаживать отношения с Россией.

Напомним, в интервью президент США утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, считает ли Байден своего российского коллегу убийцей.

"Я бы не был многословным реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого", - цитирует РБК официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он добавил, что сейчас не может предсказать, отреагирует ли каким-то образом Путин лично.

Песков пояснил, зачем в Москву отозван посол России в США: "Давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений. Больше мне нечего добавить".