На "Иннопроме" в Екатеринбурге выставят оригинальные картины да Винчи

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано прибыл в Свердловскую область и встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Обсуждалась подготовка к выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Италия, как страна-партнер "Иннопрома" в 2021 году, планирует организовать обширную деловую программу и масштабные культурные мероприятия. Так, в павильонах "Екатеринбург-ЭКСПО" помимо традиционных стендов компаний будут представлены тематические секции: энергия и окружающая среда, космический инжиниринг и транспорт. Также зарезервированы площади для деловых стартапов.

Главным же культурным событием станет выставка оригинальных полотен Леонардо да Винчи и образцов изобретенных им машин. Кроме этого, свердловчан ждут уличные концерты итальянской музыки, фестиваль киноклассики и современных лент, выставки промышленного и автомобильного дизайна.

"Иннопром-2021" пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, темой станет "Гибкое производство". Ранее партнерами выставки были Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

Как сообщало Накануне.RU, в данный момент идет активная стадия подготовки "Иннопрома" в традиционном оффлайн-формате.