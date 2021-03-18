На "Иннопроме" в Екатеринбурге выставят оригинальные картины да Винчи

18 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область В России За рубежом
(2011) | Фото:

На "Иннопроме" в Екатеринбурге выставят оригинальные картины да Винчи

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано прибыл в Свердловскую область и встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Обсуждалась подготовка к выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Италия, как страна-партнер "Иннопрома" в 2021 году, планирует организовать обширную деловую программу и масштабные культурные мероприятия. Так, в павильонах "Екатеринбург-ЭКСПО" помимо традиционных стендов компаний будут представлены тематические секции: энергия и окружающая среда, космический инжиниринг и транспорт. Также зарезервированы площади для деловых стартапов.

Главным же культурным событием станет выставка оригинальных полотен Леонардо да Винчи и образцов изобретенных им машин. Кроме этого, свердловчан ждут уличные концерты итальянской музыки, фестиваль киноклассики и современных лент, выставки промышленного и автомобильного дизайна.

"Иннопром-2021" пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, темой станет "Гибкое производство". Ранее партнерами выставки были Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

Как сообщало Накануне.RU, в данный момент идет активная стадия подготовки "Иннопрома" в традиционном оффлайн-формате.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На "Иннопроме" в Екатеринбурге выставят оригинальные картины да Винчи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иннопром, программа, Италия, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2021 10:51 Мск "Иннопром-2021" пройдет в традиционном формате
Ранее 07.07.2020 12:14 Мск Куйвашев поделился планами по расширению формата выставки "Иннопром"
Ранее 15.04.2020 15:43 Мск "Никто не ожидал, что это "завтра" наступит так сразу". "Иннопром" впервые прошел в новом формате
Ранее 14.04.2020 10:35 Мск Перенесенная из-за коронавируса выставка "Иннопром" открывает новую онлайн-площадку
Ранее 01.04.2020 12:23 Мск "Иннопром" в Екатеринбурге решили не отменять. Выставку перенесли на год
Ранее 29.03.2020 10:12 Мск Выставку "Иннопром-2020" отменили из-за коронавируса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети