На заседание по делу депутата Енгалычевой не назначили судью

В Тверском суде не назначили судью к сегодняшнему заседанию по делу депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой.

"В уведомлении, врученном мне сотрудниками полиции о явке в суд, было указано явиться 18 марта в 11:30 в Тверской суд, - написала депутат в своем телеграм-канале. - Время уже 12:45, дело только что при мне сдал представитель ОВД в канцелярию. Судья еще не назначен, дело ему еще не передали. На мои возмущения говорят, что в Тверском суде Москвы такая практика…".

"Действительно, зачем изучать дела, вникать в материалы, если выносятся обвинительные решения вне зависимости от доводов защиты", - добавила Енгалычева.

Напомним, депутат Мосгордумы была задержана за участие в несанкционированной протестной акции 23 января. Ей вменяют статью 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Еенгалычевой грозит штраф, либо обязательные работы, либо административный арест на срок до 30 суток.

При этом для депутата это уже второй протокол (первый она получила год назад за встречу с избирателями в своем районе). Третий может грозить ей уголовным делом.